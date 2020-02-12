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February 12 2020 - 01:00

الولايات المتحدة: نريد تقديم أكبر دعم ممكن لتركيا في سوريا

منذ 1 ساعة 12 February، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تريد تقديم أكبر دعم ممكن لتركيا في سوريا، وسط التصعيد بين قوات البلدين في إدلب.

وقال جيفري، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، فور وصوله إلى تركيا لبحث التصعيد في إدلب: “جئنا إلى أنقرة لتقييم الوضع مع الحكومة التركية، ونود أن نقدم أكبر قدر ممكن من الدعم”.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: “اليوم تواجه حليفتنا تركيا تهديدا حقيقيا في إدلب من النظام السوري وروسيا”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في “قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري” على نقطة مراقبة للجيش التركي في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي الشرقي.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن زيارة جيفري إلى تركيا تتناول تنسيق “الرد” على الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية من قبل الجيش السوري في منطقة إدلب.

المصدر: وكالات

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