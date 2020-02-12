نيبينزيا: الولايات المتحدة لن تحقق حلا عادلا في الشرق الأوسط بدون موافقة فلسطين

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق حل عادل في الشرق الأوسط بدون موافقة الجانب الفلسطيني.

وقال نيبنيزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن “صفقة القرن” بغض النظر عن وجهات النظر بشأنها، لفتت الانتباه إلى ضرورة تسوية القضية الفلسطينية، لكننا على قناعة بأن ذلك يتطلب جهودا منسقة للمجتمع الدولي من أجل صياغة حل عادل وثابت”.

وتابع المندوب الروسي قائلا: “نرى أنه في ظل الوضع الحالي يجب تكثيف جهود الرباعية الدولية التي تعتبر الآلية الوحيدة المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي لمتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأكد نيبينزيا: “لقد قلنا أكثر من مرة، إننا سنقبل فقط تلك الخطة، التي ستكون مقبولة للطرفين”.

وتساءل: “ماذا نفعل عندما يعتبر أحد الطرفين، وهو الفلسطيني، أن الخطة غير عادلة ويرفضها؟”، مشيرا إلى أن الخطة تنص على تقديم الفلسطينيين تنازلات من جانب واحد، وأنه لا يمكن تحقيق حل عادل بطريق أحادي الجانب.

وأضاف نيبينزيا أن “روسيا كانت ولا تزال تؤيد حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بحدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وأشار نيبينزيا، إلى أن “الإدارة الأمريكية الحالية اقترحت طريقا آخر لتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي… لكنه لا يراعي العناصر الأساسية للمرجعيات الدولية المعترف بها”.

المصدر: وكالات