“الصحة العالمية”: يمكن أن يتم ابتكار اللقاح الأول ضد النوع الجديد لفيروس “كورونا” بعد 18 شهرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاح الأول ضد النوع الجديد لفيروس “كورونا” قد يتم ابتكاره بعد 18 شهرا فقط، داعية لاتخاذ كل الإجراءات المتاحة حاليا لمكافحة الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في جنيف: “اللقاح الأول قد يكون جاهزا بعد 18 شهرا، لهذا السبب يجب أن نفعل كل ما يمكن عبر استخدام جميع الأسلحة المتاحة”.

وأوضح غيبريسوس أن الاسم الرسمي للفيروس “COVID-19″، مشيرا إلى أن التسميات الأخرى المتداولة قد لا تكون دقيقة.

ودعا غيبريسوس العالم بأسره لأن يكون “حازما لأقصى درجة ممكنة” في مكافحة سلالة “كورونا” الجديدة، معتبرا أنه في حال “لم يرغب المجتمع الدولي في الاستيقاظ والتعامل مع الفيروس على أنه العدو رقم واحد، فلن نكون قد تعلمنا من دروسنا”.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على توحيد الجهود لتفادي “مزيد من الإصابات ومزيد من دفع الثمن”، مبينا: “لا نزال ملتزمين باستراتيجية الردع، وعلينا ألا نسمح بانتشار الفيروس على المستويات المحلية”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس “كورونا” والذي أطلق عليه سابقا اسم غير رسمي “2019-nCoV”، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 42.6 ألف إصابة مؤكدة بالنوع الجديد للفيروس، بينها 1016 وفاة، غالبيتها في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي. وأثمرت الجهود عن شفاء 3996 حالة.

وتم تأكيد نحو 300 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، بينها وفاتان، في أكثر من 20 دولة خارج الصين.

المصدر: وكالات