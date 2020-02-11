عثمان من نظارة الأوزاعي: ما حدث اليوم يتم التحقيق به والاكتظاظ بالسجون معيب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 23:24

عثمان من نظارة الأوزاعي: ما حدث اليوم يتم التحقيق به والاكتظاظ بالسجون معيب

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
عماد عثمان
لبنان

أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من نظارة الأوزاعي أن “800 جريح سقطوا منذ 17 تشرين الأول”، وقال: “هناك 32 سجينا في النظارة، فالاكتظاظ فعلا معيب في السجون”.

وأشار إلى أن “عناصر قوى الأمن والجيش اللبناني استنزفت قواها”، مؤكدا “ضرورة حل قضية السجون في لبنان”، لافتا إلى أن “عنصر قوى الأمن الداخلي يدفع دمه لبناء الوطن”.

وتمنى من كل اللبنانيين “التكاتف حتى تحل الأزمة”، وقال: “كقوى أمن داخلي، نعتمد كل الوسائل اللازمة لتأمين وضع جيد للسجناء، وما حدث اليوم يتم التحقيق به”.

وأشار إلى أن “الحراك إذا كان يطلب انتظام العمل في البلد، فعندما نقوم بواجباتنا فهذا يعني أننا ننتظم في العمل. أما إذا كان لا يريد منا تأدية واجباتنا فهذا يعني أنه لا يريد الانتظام في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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