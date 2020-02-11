حكومة الرئيس حسان دياب تنال ثقة المجلس النيابي بغالبية 63 صوتا من اصل 84 نائبا حضروا الجلسة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 20:12

حكومة الرئيس حسان دياب تنال ثقة المجلس النيابي بغالبية 63 صوتا من اصل 84 نائبا حضروا الجلسة

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
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