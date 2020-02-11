“لقاء الاحزاب” دان الاعتداء على النائب سليم سعادة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 20:12

“لقاء الاحزاب” دان الاعتداء على النائب سليم سعادة

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

دان “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع “الاعتداء الهمجي الآثم على النائب سليم سعادة”.

ودعا اللقاء في بيان له الثلاثاء “الاجهزة الأمنية والقوى العسكرية إلى استئصال المشاغبين والرعاع من الشارع بعد ان لبسوا لبوس الحراك وحرفوا وعروا المطالب المحقة من خلال سلوكيات لا اخلاقية بعيدة كل البعد عن اخلاق للثوار الحقيقيين”.

وحذر اللقاء “مما يحاك من خطط لجر شارع في وجه شارع وإحداث فتنة وفوضى عارمة تهز أمن البلد وتصدع وحدة أبنائه وتضيع معها المطالب المحقة لتتحقق مآرب المتربصين بلبنان شرا في الداخل والخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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