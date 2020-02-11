عدوان: المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيقها

أعلن النائب جورج عدوان خلال جلسة التصويت على الثقة الثلاثاء ان “المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيق القوانين”.

وتوجه عدوان الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلا “فوتت فرصة كبيرة جدا على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى”، مضيفا “مع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنفها الرأي العام بحكومة محاصصة”.

وقال عدوان مخاطبا دياب “الناس اليوم تريد أن تعرف منك بشكل يومي ومن الحكومة ماذا ستفعل بالمصرف وبالدواء؟ هل ستجوع الناس؟ هل سيكون بإمكاننا أن نستورد أم لا؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام