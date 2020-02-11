جابر: سنعطي الثقة لأنها حكومة الفرصة الأخيرة

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب ياسين جابر “سنعطي الثقة لأنكم حكومة الفرصة الأخيرة”.

وأشار جابر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء إلى أن “لبنان يعاني من عدة أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة”، لافتا الى انه “اضافة الى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20 % نتيجة الأزمة الإقتصادية، والأخطر من هذه الأزمات، هي فقدان المصداقية”.

واوضح جابر أن “اللبنانيين عبروا عن مطالبهم في الإصلاح من خلال التحركات الشعبية المحقة، لأن جميع الدول والسفراء تدخلوا مطالبن بالإصلاح”. ولفت إلى أن “المعالجة ليست مستحيلة وتبدأ باستعادة الثقة، عبر اثبات الحكومة مصداقيتها بالأفعال وليس بالكلام”.

وتمنى جابر “تطبيق كل النقاط التي وردت في البيان الوزاري”، واضاف “هناك اولويات أساسية يجب البت بها، فعلى الحكومة أن تثبت لنا أنها تريد للبنان ان يكون دولة قانون ومؤسسات وأن تبدأ بالعمل على ذلك في أيامها الأولى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام