الصمد: هل من المصادفة ان يكون أكثر من نصف اعضاء الحكومة من التابعية الأميركية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 18:38

الصمد: هل من المصادفة ان يكون أكثر من نصف اعضاء الحكومة من التابعية الأميركية؟

منذ 33 mins 11 February، 2020
جهاد الصمد
لبنان

قال النائب جهاد الصمد في كلمة القاها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب الثلاثاء “لا أريد ان اناقش البيان الوزاري لأنه لم يكن يوما التزاما تحاسب على اساسه الحكومات”، وتابع “لا فائدة من نقاش أي بيان وزاري والحكومة في واد والشعب يحاصرنا لمنعنا من حضور جلسة الثقة”.

واعتبر الصمد ان “حكومة مقنعة من مستشارين لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات”، واضاف “كما ان حكومة لا تنوي اقالة حاكم مصرف لبنان ومحاسبته لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات”.

وسأل الصمد “هل من باب المصادفة ان يكون أكثر من نصف اعضاء هذه الحكومة من التابعية الأميركية أو 4 من وزارئها من قضاء واحد وهل لا يحق لنا ان نعلم من هم الوزراء الذين يملكون جنسية ثانية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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