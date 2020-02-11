بماذا توجّه أهالي أهواز الايرانية للسيد نصر الله؟

حمل اهالي مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران خلال مسيرة اليوم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، ملصقا كتب عليه عبارة يا سيد المقاومة اهواز تكفي لتدمير اسرائيل” موجهة الى السيد حسن نصرالله، وتحتها اشارة يد السيد نصر الله حول الجنود الاميركيين الذين ياتون عاموديا وسيعودون افقيا كما قال سماحته.

و قال حجة الاسلام نبي زادة المدير العام للاعلام الاسلامي بمحافظة خوزستان : بما ان السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله ومن قادة جبهة المقاومة، وبعد التشييع المهيب لجثمان الشهيد الحاج قاسم سليماني، اشاد في خطابه بأهالي اهواز ، فقد تم تقديم اقتراح بان يرد اهالي اهواز برسالة الى هذا السيد العزيز في اربعينية قائد القلوب (الشهيد سليماني).

واضاف : لذلك فقد تم اعداد ملصق بثلاث لغات “اهواز تكفي لتدمير اسرائيل”، وتم توزيع هذا الملصق في مسيرة اليوم حيث لقي استقبالا واسعا من قبل المواطنين.

وتابع قائلا: ان اهواز ومحافظة خوزستان كانتا دوما ومنذ فترة الدفاع المقدس في طليعة جبهة المقاومة، واليوم ايضا من خلال هذه الحركة، فان اهالي اهواز اثبتوا مرة اخرى طليعتهم في محور المقاومة.

المصدر: موقع قناة العالم