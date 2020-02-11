قيادة الجيش السوري: مستعدون للرد على اعتداءات قوات المحتل التركي والدفاع عن كل جغرافية الدولة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 18:38

قيادة الجيش السوري: مستعدون للرد على اعتداءات قوات المحتل التركي والدفاع عن كل جغرافية الدولة السورية

منذ 53 mins 11 February، 2020
أخبار موقع المنار

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