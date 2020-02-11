محمود عباس في مجلس الأمن: نرفض الصفقة الاميركية الاسرائيلية وهي لن تجلب السلام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 11 2020 - 18:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستأنف جلسة التصويت على الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب
مراسل المنار: في الجلسة المسائية 7 كلمات فقط بعد تقليص عدد طالبي الكلام يليها التصويت على منح الثقة للحكومة
الصليب الأحمر: نقل 39 جريحاً إلى المستشفيات ومعالجة 24 ميدانياً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في وسط بيروت
الرئيس نبيه بري: افتتحت الجلسة بـ67 نائباً والمجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر إليها على الإطلاق
الرئيس حسان دياب: نعاهد الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة من بياننا الوزاري وحكومتنا هي حكومة مواجهة التحديات
النائب محمد رعد: هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي لكن ارتضينا بها بهدف تسهيل مهمة التأليف ونحن نمنحها الثقة
محتجون يعتدون على عدد من النواب لدى حضورهم إلى البرلمان وبينهم النائب سليم سعادة الذي نقل إلى المستشفى للعلاج
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين الاعتداء على سعادة: نؤكّد رفضنا للشغب تحت أي ذريعة أو اعتبار لأنه يستدرج الفوضى
مصادر للمنار: استشهاد ضابط برتبة نقيب وإصابة عسكري ومقتل مطلق النار داخل فصيلة الأوزاعي
الجيش السوري يحرر كامل الجهة الشرقية لطريق حلب دمشق الدولي ويلاحق فلول الإرهابيين غربي الطريق
بومبيو: لقد أرسلت جيمس جيفيري إلى أنقرة لتنسيق الخطوات للرد على هجوم الجيش السوري ضد القوات التركية في سوريا
الدفاع السورية: الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري المسلح ولن تثني الجيش عن تحرير إدلب وغرب حلب
الدفاع السورية: نؤكد استمرار قواتنا بتنفيذ مهامها الدستورية والوطنية واستعدادها للرد على اعتداءات المحتل التركي
مسيرات مليونية في طهران ومختلف المدن الإيرانية إحياء للذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نرفض التدخل الفرنسي في البرنامج الفضائي الخاص بالجمهورية الإسلامية
المتحدث باسم الحرس الثوري: القاموس الأميركي استبدل كلمة قتل بأصيب بارتجاج دماغي لإخفاء الخسائر بضربة عين الأسد
رئيس هيئة الحشد الشعبي: الجيوش الإلكترونية وتطاول البعض لن يغير من مكانة الحشد الشعبي في قلوب العراقيين
فالح الفياض: الشهيد سليماني تواجد في أي مكان فيه مظلوم يحتاج إلى العون والشهيد المهندس جسد دور الأبوة للحشد الشعبي
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة بالضفة الغربية المحتلة
محمود عباس: أدعو الرباعية الدولية ومجلس الأمن إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأولها القرار2324
مصادر يمنية: إفشال محاولة زحف لقوى العدوان على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة كلابة في تعز
مصادر يمنية: الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس من دون طيار في الملاحيظ قبالة جيزان
منظمة الصحة العالمية: إذا تحول فيروس كورونا إلى وباء فإن عواقبه على العالم ستكون أشد من الإرهاب
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
محمود عباس في مجلس الأمن: نرفض الصفقة الاميركية الاسرائيلية وهي لن تجلب السلام
منذ 56 mins
11 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
الشيخ قاسم: القضية الكبرى هي فلسطين ومشاكل المنطقة من “إسرائيل”
جابر: سنعطي الثقة لأنها حكومة الفرصة الأخيرة
الصمد: هل من المصادفة ان يكون أكثر من نصف اعضاء الحكومة من التابعية الأميركية؟
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}