بيان للقيادة العامة للجيش السوري: يستمر النظام التركي بتصعيد أعماله العدوانية وخروقاته العسكرية للجغرافيا السورية بما يناقض القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول المستقلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 18:36

بيان للقيادة العامة للجيش السوري: يستمر النظام التركي بتصعيد أعماله العدوانية وخروقاته العسكرية للجغرافيا السورية بما يناقض القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول المستقلة

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
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