سليم سعادة: مجلس النواب ليس بحوزته أي رقم متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها

قال عضو كتلة الحزب “السوري القومي الاجتماعي” النائب سليم سعادة “نصف الودائع بالدولار صرف وما حصل ليس (كابيتال كونترول) بل حجز للأموال”.

واضاف سعادة في جلسة مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء “مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف”.

واوضح سعادة انه “عند الانكماش الاقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان”، وسأل “أين المحاسبة؟ فلنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال لليوم، من حاسبها؟ أشهد أن مجلس النواب ليس في حوزته أي رقم على الإطلاق متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها”.

وقال سعادة “أنا أعلم أنه كلما زاد الدين العام في لبنان زادت العقارات المسجلة لوزراء ما بعد الطائف، نظامنا حكم مسطح، وفي موضوع التمويل نحن بحاجة لعدة عمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام