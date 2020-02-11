باسيل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: لاعطاء الحكومة فرصة

ألقى رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل مداخلة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء.

وقال باسيل “بعد مئة سنة على ولادة لبنان، سؤالان للاجابة عنهما: النظام السياسي والنظام الاقتصادي الاجتماعي، واعطاء الحكومة فرصة وليس ثقة”.

واعتبر باسيل انه “اذا ارادت الحكومة الخروج من الأزمة عليها ان ترفع الصوت وألا تخضع لابتزاز السياسيين ولا لابتزاز الشارع عبر الخضور للمطالب السياسية غير المحقة”، وشدد على “ضرورة ان تقوم الحكومة بالعديد من الخطوات التي تشكل اولوية”.

ولفت باسيل الى ان “من هذه الاجراءات وضع خطة شاملة بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان وفرض اعتمادها للمرة الاولى منذ التسعينات ووقف سياسة الاستدانة العمياء بفوائد عالية ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن لأنها بكلفة عالية وبكذبة كبيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام