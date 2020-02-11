بالصور.. مسيرات الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية

أشار البيان الختامي لمسيرات اليوم الثلاثاء؛ مسيرات الذكرى ال41 لانتصار الثورة الإسلامية؛ أن صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن”البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية ال41 لانتصار الثورة الاسلامية، نوه بأن جميع المطالبات الشعبية تؤكد ضرورة الانتقام الشديد من الشيطان الاكبر أمريكا الإرهابية لاغتيالها الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاق سلاحهما”.

وحذر البيان المجرمين الامريكيين والصهاينة، قائلا، لن نستكين حتى اخراج كامل القوات الامريكية المحتلة من منطقة غرب أسيا وازالة الكيان الصهيوني المزيف قاتل الاطفال”.

وأدان “المؤامرة الأمريكية – الصهيونية الخبيثة المعروفة باسم “صفقة عار القرن” التي سترسل الى مزبلة التاريخ وستموت قبل موت ترامب، داعياً الى مواصلة الدعم الشامل لمحور المقاومة الاسلامية خاصة الشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع وتطلعات القدس الشريف حتى ازالة الكيان الصهيوني”.

وتتزامن احتفالات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية مع مناسبة أربعينية الفريق الشهيد “قاسم سليماني”، الذي اغتالته اميركا غدرا في بغداد مطلع يناير/كانون الثاني، ولذلك شهدت المسيرات وبشكل محلوظ حمل صورة الشهيد سليماني بجانب العلم الايراني.

المصدر: مهر