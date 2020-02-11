الاحتلال الصهيوني يعتقل 3 أسرى محررين غرب مدينة جنين..وعشرات الإصابات في البيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن”قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين واعتقلت كلًا من الأسرى المحررين: أمجد حمارشة، نديم تركمان، ومناضل نفيعات، بعد مداهمة منازلة ذويهم وتفتيشها”.

وأفادت المصادر أن”قوات جيش الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل”، مشيرةً إلى أن الشاب تركمان اختفت آثاره منذ أيام، ليتبين اليوم أنه معتقل لدى الاحتلال.

الجدير بالذكر أن الأسير مناضل نفيعات لديه ثلاثة أشقاء أسرى في سجون الاحتلال وهم: أيوب، وقيصر، ونضال.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البيرة الشمالي.

وأطلق جنود الاحتلال وابلًا من قنابل الغام السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، خلال قمع مسيرة سلمية منددة بـ”صفقة القرن”.

وشارك الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات في وقفة منددة بـ”صفقة القرن” وسط مدينة رام الله.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والصحفية المتواجدة في المكان، مما أدى إلى إصابة مصور تلفزيون فلسطين أحمد مناصرة بالاختناق.

في هذا الوقت أغلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقال شهود عيان ان”المواطنين الفلسطينيين اضطروا لسلوك طرق التفافية طويلة لوصول أماكن عملهم”.

المدخل الذي أُغلق، صباح اليوم، يخدم أيضا قرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، وقراوة) وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.

المصدر: فلسطين اليوم