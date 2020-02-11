عودة الهدوء الى وسط بيروت وفتح جسر الرينغ بالاتجاهين وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 16:56

عودة الهدوء الى وسط بيروت وفتح جسر الرينغ بالاتجاهين وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني

منذ 43 mins 11 February، 2020
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