#اليمن #تعز: إفشال محاولة زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في جبهة كلابة قتل خلالها عدد من المرتزقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 16:56

#اليمن #تعز: إفشال محاولة زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في جبهة كلابة قتل خلالها عدد من المرتزقة

منذ 44 mins 11 February، 2020
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