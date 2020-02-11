اليمن:مقتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر كمين محكم استهدف آليتهم في صحراء الأجاشر قبالة #نجران (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 16:56

اليمن:مقتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر كمين محكم استهدف آليتهم في صحراء الأجاشر قبالة #نجران (المسيرة)

منذ 52 mins 11 February، 2020
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