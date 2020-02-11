جنبلاط: كان لا بد من نصاب لجلسة البيان الوزاري كي نصوت على عدم إعطاء الثقة

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “نحن نحترم الأصول البرلمانية ونزلنا إلى المجلس النيابي وربما اكتمل النصاب بوجودنا، لكننا لسنا كغيرنا من الكتل المعارضة نزايد حول اكتمال النصاب كي فقط نكسب أصواتا شعبية، بل نحن نحترم الأصول وخارج المزيدات لبعض المعارضين”.

وتابع جنبلاط الثلاثاء “لن نعطي الثقة لحكومة لم تتطرق الى المواضيع الأساسية المطلوبة في الإصلاح والسياسة، وهذا كان موقفنا الأساسي المعروف”، واضاف “لكن لا بد من نصاب كي نصوت على عدم إعطاء الثقة”.

وعن الحراك في الشارع، قال جنبلاط “الشارع غاضب على الجميع، وهذه طريقته، لكنه لم يقدم بديلا لكيفية التغيير”، وذكر “كان أول تصريح لي وأول فكرة طرحتها منذ بداية الحراك أن هذه الطبقة السياسية التي يدينها الشارع جميعها- وهنا لا بد من نقاش – تتغير فقط من خلال انتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام