أبو الحسن: “اللقاء الديمقراطي” لن يعطي الحكومة الثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 15:16

أبو الحسن: “اللقاء الديمقراطي” لن يعطي الحكومة الثقة

منذ 28 mins 11 February، 2020
هادي ابو الحسن
لبنان

أعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن ان اللقاء الديموقراطي لن يعطي الحكومة الثقة.

وقال أبو الحسن خلال جلسة الثقة الثلاثاء “الحكومة أتت مخيبة للآمال فبعض وجوهها هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجهات تياراتهم”.

وأضاف أبو الحسن “نجدد تمسكنا بالنهج الاصلاحي انطلاقا من موقعنا المعارض البناء لأننا لسنا ممن يخبئون رؤوسهم في الرمال”، على حد تعبيره.

وأكد أبو الحسن ان “هذه الحكومة لا تتحمل مسؤولية ما وصلت البلاد ولكنها حتما مسؤولة عما سيأتي خصوصا وأن البيان الوزاري يدل على الإمعان في الاستمرار بنهج الحكومة السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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