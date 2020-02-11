التحكم المروري: قطع السير من #برج_الغزال باتجاه تقاطع جورج حداد #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 15:16
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مجلس النواب اللبناني يناقش البيان الوزاري تمهيداً للتصويت على منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب
الرئيس نبيه بري: افتتحت الجلسة بـ67 نائباً والمجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر إليها على الإطلاق
الرئيس حسان دياب: نعاهد الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة من بياننا الوزاري وحكومتنا هي حكومة مواجهة التحديات
النائب محمد رعد: هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي لكن ارتضينا بها بهدف تسهيل مهمة التأليف ونحن نمنحها الثقة
محتجون يعتدون على عدد من النواب لدى حضورهم إلى البرلمان ونقل النائب سليم سعادة إلى المستشفى للعلاج
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين الاعتداء على سعادة: نؤكّد رفضنا للفوضى تحت أي ذريعة أو اعتبار لأنها تستدرج الفوضى
مسيرات مليونية في طهران ومختلف المدن الإيرانية إحياء للذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية
الرئيس الإيراني: العالم يعرف جيداً قوة إيران في المنطقة وأميركا تريدنا أن نعود للوراء لكنّ شعبنا اختار التقدم للأمام
الشيخ حسن روحاني: رغم كل التهديدات الأميركية لا نزال نقف على أقدامنا وشعبنا قاوم وصمد وحقق نجاحات كبيرة في كل المجالات
الشيخ روحاني: يجب أن نذهب إلى صناديق الاقتراع ونعلن أن طريق شعبنا لا يزال الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية
ناطق أنصار الله محمد عبد السلام يبارك لإيران ذكرى انتصار الثورة: لقد استنهضت الأمة وجعلت فلسطين قضية تلتقي عليها الشعوب
الجيش السوري يسيطر على ضاحية الراشدين 4 وغابة الأسد وجمعية الصحافيين غرب مدينة حلب
سقوط عدة قذائف مدفعية على قرية باشمرة بريف حلب الشمالي مصدرها الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه
الخارجية السورية: نؤكّد الرفض القاطع لأي تواجد تركي على أراضينا وهو انتهاك للقانون الدولي واعتداء على سيادتنا
الكرملين: الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان سيبحثان هاتفياً الأوضاع في سوريا
الكرملين: قلقون من الوضع في إدلب وندعو لتنفيذ الاتفاق الروسي التركي ووقف الهجمات الإرهابية على القوات السورية والروسية
رويترز عن مصدر دبلوماسي: المحادثات الروسية - التركية التي جرت في أنقرة حول ادلب انتهت دون اتفاق
هيئة الحشد الشعبي تحيي أربعينية الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما في بغداد
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: اغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما جريمة كبرى واستهانة بردود أفعال الشعوب
الداخلية الأفغانية: 5 قتلى في تفجير انتحاري قرب الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابول
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1016 شخصاً وإصابة أكثر من 42000 آخرين
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يشكل تهديداً خطيراً جداً للعالم
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح نتيجة العاصفة التي تضرب شمال غرب أوروبا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
التحكم المروري: قطع السير من #برج_الغزال باتجاه تقاطع جورج حداد #بيروت
منذ 32 mins
11 February، 2020
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