رعد خلال جلسة الثقة: الحكومة تشكلت في لحظة سياسية تتطلب إنقاذا

أعطى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الحكومة الثقة، وقال إن “الحكومة التي تمثل اليوم أمام المجلس النيابي تكاد تكون الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد”.

وأضاف رعد في كلمة له الثلاثاء خلال الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبناني التي يترأسها حسان دياب “هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا أنه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون من إمكانية الحوار”.

وأشار رعد الى ان “الدولة أصابها زلزال والناس يبحثون عن ملاذ آمن والجرأة لتحمل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ البلاد ينبغي أن نقر به”، وقال “الحكومة تشكلت في لحظة سياسية تتطلب إنقاذا وقد تحتاج بعض قراراتها إلى أوسع تشارك أو تفهم وطني لما سيكون لهذه القرارات من تأثيرات على الأزمة الراهنة”.

وأعلن رعد ان “العمل على إقناع اللبنانيين بالشفافية والنزاهة لرئيس الحكومة أو وزرائها لا يتحقق عبر البيانات بل عبر ممارسات الوزارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام