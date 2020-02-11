الأمين العام لحلف الناتو يطالب الحكومة السورية بتجنب استهداف المدنيين في إدلب

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، الحكومة السورية إلى عدم استهداف مدنيين في محافظة إدلب، مشيرا إلى المواقع التي يخطط الجيش السوري لتطهيرها من الإرهابيين. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، “ندعو نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، وكذلك روسيا التي تقدم الدعم له، لوقف مثل هذه الهجمات والامتثال للقانون الدولي … يجب أن يتم ذلك دون تأخير”. وأضاف ستولتنبرغ: “نحن ندعم بالكامل جهود الأمم المتحدة للتغلب على الصراع”، مؤكداً أن مئات الآلاف من الناس أجبروا على مغادرة منازلهم، جراء الأعمال القتالية في المنطقة. وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن وزراء دفاع دول التحالف سيبحثون هذه المسألة خلال الاجتماع القادم في بروكسل.

وكان الجيش السوري بدأ عملياته في الجبهة الشمالية للبلاد قبل أكثر من أسبوعين، حيث تمكن من استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات الاستراتيجية في المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق أمامه، اليوم، لاستعادة السيطرة على معرة النعمان، التي تعد أحد أهم معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: سبوتنيك