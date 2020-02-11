مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: النظام التركي يستمر في عدوانه على سيادة وحرمة الأراضي السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 13:32

مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: النظام التركي يستمر في عدوانه على سيادة وحرمة الأراضي السورية

منذ 24 mins 11 February، 2020
أخبار موقع المنار

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