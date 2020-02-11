الجليد غطى مناطق عدة واقفال الكثير من المدارس

غطى الجليد مختلف المناطق الجبلية على ارتفاع 700 متر في محافظة عكار، ولامست درجات الحرارة في المناطق الساحلية حدود الصفر، الى ذلك أقفلت المدارس أبوابها في البقاع الشمالي جراء تساقط الثلوج وتدني درجة الحرارة إلى سبعة تحت الصفر، ما أدى إلى تشكل طبقة من الجليد.

كما اقفلت مدارس ووقعت أضرار في المزروعات في بعلبك بسبب الجليد ، واقفلت المدارس في البقاع الشمالي بسبب الجليد.

وبحسب التحكم المروري طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية وطريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام +التحكم المروري