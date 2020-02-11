ذروة قياسية لأسهم أوروبا مع تباطؤ معدلات الإصابة بالفيروس

صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مرتفع في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، حيث أثار تباطؤ في معدلات الإصابة بالفيروس التاجي “كورونا” مشاعر ارتياح، وإن كان القلق ما زال يساور الأسواق حيال عواقب الوباء على الاقتصاد العالمي عموما.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 427.46 نقطة. وشهد المؤشر تقلبات شديدة لعدة أسابيع بعد أنباء تفشي الفيروس، حيث عكف المستثمرون على تقييم التأثيرات الاقتصادية وإجراءات ضخ السيولة المتخذة لتخفيف أثر الصدمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك يحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وجاء دعم إضافي من إغلاق الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة الليلة الماضية، مدفوعة بنتائج قوية.

وكان مؤشر قطاع الموارد الأساسية هو الأفضل أداء في أوروبا، حيث صعد 1.7 بالمئة بفعل تحسن في أسعار السلع الأولية.

وزاد سهم شركة التنقيب عن النفط والغاز النرويجية أكير بي.بي 2.4 بالمئة بعد تحقيق أرباح أساسية أفضل من المتوقع للربع الرابع من 2019.

المصدر: سبوتنك