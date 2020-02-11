الطقس غدا الاربعاء غائم مع ارتفاع اضافي بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء غائماً اجمالاً خلال الفترة الصاحية مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، وامطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق صباحا، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر تدريجيا بدءا من ظهر الاربعاء.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم مع تساقط امطار متفرقة، مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج خلال الليل على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك شمال البلاد.

– الاربعاء: غائم اجمالا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، وامطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق صباحا، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

– الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم، وارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 5 الى 17 درجة، فوق الجبال من -2 الى 8 درجات، في الداخل من -1 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س، تنشط بدءا من المساء لتصل سرعتها الى 55 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء:16 درجة.

– الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية