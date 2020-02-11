الخارجية الروسية: محادثات روسية – تركية تناولت الوضع في سوريا وخاصة إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، أن الوفد الروسي ناقش في أنقرة مع نظرائه الأتراك تطور الوضع في سوريا وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، في الفترة ما بين 8 إلى 10 شباط/فبراير الحالي. وضمت المحادثات التي انعقدت في العاصمة التركية أنقرة، مسؤولين روس وأتراك إذ مثل الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع. ومثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال والمستشار الرئاسي للشؤون السياسية إبراهيم كالين.

المصدر: سبوتنيك