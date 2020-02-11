الشيخ روحاني: يجب أن نعلن خلال الانتخابات أن طريق شعبنا لا يزال الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 11:44

الشيخ روحاني: يجب أن نعلن خلال الانتخابات أن طريق شعبنا لا يزال الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
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