بدء توافد النواب إلى البرلمان في ساحة النجمة للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 09:50

بدء توافد النواب إلى البرلمان في ساحة النجمة للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية

منذ 11 mins 11 February، 2020
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