مسيرات ضخمة تجوب إيران بمناسبة الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية

انطلقت مسيرات إحياء الذكرى السنوية الواحدة والاربعين لإنتصار الثورة الاسلامية، في العاصمة طهران وجميع محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسيرات يوم 11شباط/ 22 بهمن انطلقت في شتى أرجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية لاحياء الذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلاميّة بمشاركة الملايين من الشعب الايراني.

وتدفقت الجماهير الايرانية الغفيرة منذ الصباح الباكر الى شوارع العاصمة الايرانية طهران حيث انطلقت فيها 12 مسيرة ضخمة تجوب شوارعها اضافة الى انطلاق آلاف المسيرات في ارجاء البلاد.

وتشهد معظم المدن الايرانية تساقطاً للثلوج ولكن المواطنين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر الى الساحات لاحياء الذكرى الواحدة الأربعين التي فجرها الامام الخميني الراحل (رض) عام 1979.

ويقوم اكثر من 6 آلاف مصور ومراسل لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بالتغطية الاعلامية لمراسم الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني كلمة وسط الحشود المشاركة في ساحة “آزادي” بالعاصمة الايرانية طهران، بينما سيلقي كلا من النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري كلمة في مدينة زاهدان ورئيس السلطة القضائية آية الله سيد ابراهيم رئيسي في مدينة مشهد المقدسة ، وامين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في مدينة تبريز .

المصدر: وكالة مهر