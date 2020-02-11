محتجون رشقوا سيارة وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار بالبيض اثناء توجهه الى مجلس النواب والقوى الأمنية تحاول تأمين الطريق وإبعاد المحتجين (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 09:50

محتجون رشقوا سيارة وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار بالبيض اثناء توجهه الى مجلس النواب والقوى الأمنية تحاول تأمين الطريق وإبعاد المحتجين (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 31 mins 11 February، 2020
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