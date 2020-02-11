إدارة “لو غراي” ناشدت القوى الأمنية حماية الفندق والعاملين فيه بعدما تم تكسير الواجهة والدخول اليه (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 09:50

إدارة “لو غراي” ناشدت القوى الأمنية حماية الفندق والعاملين فيه بعدما تم تكسير الواجهة والدخول اليه (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
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