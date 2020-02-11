البنتاغون: إصابة 109 جنود أميركيين بما وصفه “ارتجاج دماغي” في الهجوم الصاروخي الإيراني على عين الأسد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 09:50

البنتاغون: إصابة 109 جنود أميركيين بما وصفه “ارتجاج دماغي” في الهجوم الصاروخي الإيراني على عين الأسد

منذ 1 ساعة 11 February، 2020
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