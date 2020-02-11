الجيش اللبناني: أعمال الشغب والتعديات تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 09:50
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مجلس النواب اللبناني يعقد اليوم جلسة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة الرئيس حسان دياب الثقة
إجراءات أمنية مشدّدة في ساحة النجمة ومحيطها بالتزامن مع جلسة الثقة
مواجهات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن وسط بيروت قبيل انعقاد جلسة الثقة
قوى الأمن تطلب من المتظاهرين الحفاظ على السلمية وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن الجدار الاسمنتي حفاظاً على سلامتهم
الجيش اللبناني: أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج بخانة التعبير عن الرأي
مسيرات مليونية في طهران ومختلف المدن الإيرانية إحياء للذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يستقبل حشداً من السفراء الأجانب بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية
الشيخ روحاني: إيران تواجه حظراً أميركياً جائراً وعملية اغتيال طالت شعبها برمته ومخطئ من يزعم أنّ الضغوط القصوى ستركعنا
وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: "صفقة القرن" لن تمر وسنبقى نؤكّد موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني وحقه بتحرير أرضه
السفير الإيراني لدى دمشق خلال إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في السفارة: سنواصل دعم سوريا في حربها على الإرهاب
سقوط عدة قذائف مدفعية على قرية باشمرة بريف حلب الشمالي مصدرها الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه
المرصد المعارض يقر بسيطرة الجيش السوري على قرية كفرنوران بريف حلب الجنوبي الغربي بعد اشتباكات مع الإرهابيين
البنتاغون: إصابة 109 جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد غرب العراق الشهر الماضي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الوقت حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
الداخلية الأفغانية: 5 قتلى في تفجير انتحاري قرب الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابول
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1016 شخصاً وإصابة أكثر من 42000 آخرين
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح نتيجة العاصفة التي تضرب شمال غرب أوروبا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الجيش اللبناني: أعمال الشغب والتعديات تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي
منذ 1 ساعة
11 February، 2020
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