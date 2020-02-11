الداخلية الافغانية: 5 قتلى بتفجير انتحاري قرب الاكاديمية العسكرية في كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 09:50

الداخلية الافغانية: 5 قتلى بتفجير انتحاري قرب الاكاديمية العسكرية في كابل

منذ 2 ساعة 11 February، 2020
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