“الجيش الليبي” يلقي القبض على “داعشي” مصري كان في طريقه للقاهرة

تمكنت قوات “الجيش الوطني الليبي” في مدينة بنغازي، من القبض على مواطن مصري يدعى محمد صبحي، كان “مسؤول النقلية” بتنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة الغربية.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” المصرية، نقلا عن صحيفة “ليبيا 24” في نسختها الإلكترونية، إن الإرهابي المقبوض عليه أدلى باعترافات مثيرة، منها “سرقة واغتصاب فتيات ليبيات، بالإضافة إلى خطف رهائن وطلب فدية من أسرهم”.

وذكر المصدر، أنه تم القبض على صبحي في أحد الكمائن الأمنية على طريق منفذ أمساعد البري، أثناء توجهه إلى مصر، حيث كان يخطط للسفر من بنغازي إلى القاهرة، وكان في مليشيا يتزعمها القيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي محمد سالم بحرون والمعروف بـ”الفار”.

وأوضحت الصحيفة أن صبحي، الذي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية، حيث كان يعمل كهربائيا في القاهرة، اعترف بأن “الفار” كان يجند المئات من المهاجرين الأفارقة من حاملي الجنسية التشادية والسودانية، كما كان يضم مقاتلي تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي للقتال في صفوف “داعش” ضد الجيش الليبي.

المصدر: وكالات