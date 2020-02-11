ترامب: حان الوقت لمفاوضات تجارية جدية مع الأوروبيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن “الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي”، في وقت تتعثر المباحثات خصوصا حول الملف الزراعي.

وصرح ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأمريكية: “أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية”، مبديا أسفه عن العجز الهائل الذي سجل مع بروكسل خلال الأعوام العشرة أو 12 الأخيرة، إضافة إلى الحواجز الجمركية التي تفوق كل تصور، حسب تعبيره.

وأكد ترامب أنه لم يركز على الملف الأوروبي، لأنه كان يعطي أولوية للوصول لاتفاق مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مضيفا “لم أكن أريد القيام بكل شيء في الوقت نفسه”.

ويدعو الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح أسواقها بشكل أكبر أمام المنتجات الأمريكية، وخصوصا الزراعية.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2020، وبعد اجتماع في دافوس، أعلن ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، نيتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر الأطلسي، والتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، ولكن دون نتيجة حتى الآن، علما أن العلاقات لا تزال متوترة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي التهديد بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية.

هذا، وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، التوجه قريبا إلى واشنطن في محاولة لتوقيع “إعلان سياسي” على غرار الوثيقة التي وقعها ترامب والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو 2018، علما أن الأخيرين تعهدا حينها بالتفاوض حول اتفاقين، الأول يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، والثاني إلى إزالة بعض الحواجز غير المرتبطة بالرسوم.

جدير بالذكر أنه ومنذ بداية العام 2020، توجه المفوض الأوروبي للتجارة، الإيرلندي فيل غوهان، مرتين إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأمريكي روبرت لايتايزر، في محاولة لتهدئة التوتر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية