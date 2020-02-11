تقرير أممي: بيونغ يانغ تواصل تطوير البرامج النووية والصاروخية

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة، بأن كوريا الشمالية عملت طوال عام 2019 على تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة، لإحالته إلى مجلس الأمن الدولي، والذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، أن “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم توقف في عام 2019 برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية غير الشرعيين، وواصلت تطويرهما خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تواصل الحصول على بعض المكونات والتقنيات اللازمة لبرنامجيها، بصورة غير شرعية.

وأشار التقرير إلى أن بيونغ يانغ صدرت 3.7 مليون طن متري من الفحم، بقيمة تقدر بـ 370 مليون دولار خلال الفترة بين يناير وأغسطس العام الماضي، وأن التوريدات نفذت عن طريق النقل من سفن تحت علم كوريا الشمالية إلى سفن صينية.

كما اتهم التقرير كوريا الشمالية بقيامها بتوريدات أخرى محظورة بموجب العقوبات، بالإضافة إلى استيراد النفط المكرر بأحجام تزيد عن المسموح بها.

وحسب وكالة “رويترز”، من المقرر نشر التقرير الشهر المقبل، بعد رفعه إلى اللجنة الخاصة بالعقوبات في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: وكالات