الرئاسة التركية: أبلغنا وفدا روسيا بأن هجمات الحكومة السورية على مواقع تركية يجب أن تتوقف فورا

أعلنت الرئاسة التركية أنها أبلغت وفدا روسيا بأن هجمات الجيش السوري على مواقع مراقبة تركية في شمال غرب سوريا “يجب أن تتوقف فورا” وبأن مثل هذه الهجمات “لن تمر دون رد”.

جاء ذلك بعد أن أعلنت قناة NTV التلفزيونية التركية، مساء الاثنين، أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أجرى محادثات مغلقة مع وفد روسي في القصر الرئاسي بحي بيشتيبه بأنقرة.

وفي وقت سابق من الاثنين، جرت في العاصمة التركية أنقرة مشاورات حول الوضع في محافظة إدلب السورية بين نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، والوفد الروسي برئاسة كل من نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

ولاحقا كشف المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، عمر جليك، أن المحادثات مع روسيا حول حلحلة الوضع في إدلب لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، وأن المشاورات مستمرة.

وكان الوفدان التركي والروسي اجتمعا في أنقرة يوم السبت الماضي، لمدة 3 ساعات، وناقشا الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال وقف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، وذلك في ظل توتر الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ومواجهات عسكرية متكررة بين القوات التركية والسورية بريف إدلب.

المصدر: وكالات