ترامب: فيروس “كورونا” إلى الزوال قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع انتهاء انتشار فيروس “كورونا” في أبريل المقبل، مع زيادة درجة حرارة الجو.

وقال ترامب، اليوم الاثنين، إن “الفيروس… سينتهي بطبيعة الحال في أبريل”، مضيفا أن “الحرارة تقتل هذا النوع من الفيروس”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس “كورونا” في الولايات المتحدة. وغادر مصابان اثنان المستشفى بعد شفائهما، وذلك دون تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس، الذي بدأ انتشاره في الصين أواخر ديسمبر الماضي، بلغ أكثر من 40 ألف شخص. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 900 شخص، معظمهم في الصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية