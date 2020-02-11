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February 11 2020 - 01:22

السجن 15 عاما لشقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين في الجزائر

منذ 42 mins 11 February، 2020
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الجزائر - عربي وإقليمي

أصدر القضاء العسكري الجزائري، الاثنين، أحكاما بالسجن مدة 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، ومديري جهاز المخابرات السابقين.

وقرر مجلس الاستئناف العسكري في البليدة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق سعيد بوتفليقة، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.

كما أيد مجلس الاستئناف العسكري، الحكمين الصادرين بحق مديري جهاز المخابرات الجزائرية السابقين، محمد مدين المدعو توفيق، وبشير طرطاق.

وتأتي إدانة الشخصيات الـ3 المذكورة في إطار قضايا تواجه فيها تهما بـ”التآمر ضد سلطة الدولة”.

كما أصدر مجلس الاستئناف العسكري حكما بالسجن مدة 3 سنوات، منها 9 أشهر نافذة، بحق زعيمة “حزب العمال”، لويزة حنون، الموجودة في السجن منذ 9 مايو الماضي.

وينص قرار المجلس، على أن يتم الإفراج عن حنون بعد قضائها مدة 9 أشهر ويوم واحد في السجن.

المصدر: وكالات

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