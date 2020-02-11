الحكومة الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من ألف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 01:20
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معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان: إذا ارتضى أردوغان لنفسه أن يكون حامي الإرهاب فعليه تحمل المسؤولية
الجيش السوري يبسط سيطرته على قرى كفر حلب وميزناز وجدرايا غرب طريق حلب - حماة الدولي في ريف حلب الغربي
إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لاصقة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق
الجيش التركي يقول إن 5 من عناصره قتلوا خلال قصف للجيش السوري استهدف قاعدة تفتناز الجوية في ريف ادلب
المتحدث بإسم حزب العدالة والتنمية التركي: أنقرة تنتظر دعم حلف الناتو على خلفية الوضع في إدلب شمال سوريا
وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لتسهيل الحوار بين سوريا وتركيا وتصعيد التوتر في شمال سوريا يخدم الإرهاب
الكرملين: ليس من المخطط إجراء لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي لكن يمكن أن يتم ذلك عند الضرورة
الرئاسة الروسية: واشنطن تلجأ بشكل متزايد الى العقوبات غير القانونية لحماية مصالحها وهذه ممارسات ضارة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: نواجه اليوم إرهاباً وحظراً أميركيا ظالماً وواشنطن لم تحقق أياً من أهدافها من الحظر
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يجدد دعوة الدول الأوروبية إلى عدم الاصطفاف مع أميركا في موقفها المناهض للإتفاق النووي
الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحن على اتصال مع إيران ونحاول توضيح عدد من القضايا ومازلنا نسير في العملية
وزير الخارجية الإيراني: لا تعولوا على خلافاتنا الداخلية من أجل الترويج امزاعم الهوة بين الشعب والنظام
القوى الامنية اللبنانية تشدد اجراءاتها في محيط المجلس النيابي عشية جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري
كتلة المستقبل النيابية التي يترأسها رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري تعلن أنها لن تعطي الثقة لحكومة حسان دياب
وزير التربية اللبناني طارق المجذوب يترك لمديري المدارس والثانويات اتخاذ قرار التعطيل من عدمه بسبب الأوضاع المناخية
السفير الإيراني في لبنان يلتقي بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: نشدد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن
زياد النخالة: نؤكد على اعتزاز الشعب الفلسطيني بمواقف الجمهورية الإيرانية شعباً وقيادة ودعمها المستمر لشعبنا وقضيته
مستشار الإمام السيد علي الخامنئي علي أكبر ولايتي: أي خطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير محكومة عليها بالفشل
نتنياهو يقول إن تطبيق سيادة الكيان على غور الأردن وشمال البحر الميت والضفة ليس منوطاً بموافقة الفلسطينيين على صفقة القرن
صائب عريقات: لم يتم سحب مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي وما يروج حول هذا الأمر عار من الصحة ولا أساس له
زعيم حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي: نتعرض للصواريخ والطائرات الورقية والبالونات المتفجرة وحكومة نتنياهو تتجاهل ذلك
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن أحمد بركة: اليمن أصبح يبادر بدل تلقي الضربات والعدوان بات يتقهقر أمام القدرات اليمنية
قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن تسقط طائرة تجسسية لقوات التحالف السعودي في منطقة الصوح قبالة نجران
قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفي التقارير التي تحدثت عن انسحاب القوات الأميركية من قواعد عسكرية في البلاد
وزارة المياه السودانية: من المنتظر أن توقع الدول المتأثرة بسد النهضة على مسودة اتفاق في حال تم تجاوز الخلافات
مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن يقول إن ليبيا باتت تمثل تهديداً للسلام في العالم ويدعو الدول إلى المساهمة في الحل
الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم المصالحة بين الليبيين لتعزيز وقف إطلاق النار وبدء الحوار ويرفض التدخلات في شأن البلاد الداخلي
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 35 مسلحاً من طالبان بينهم المسؤول عن أسلحة الليزر في الحركة خلال عملية في شمال البلاد
مقتل 30 شخصاً على الأقل واختطاف عدة نساء وأطفال في هجوم مسلح في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا
وزراء الصحة الأوروبيون يجتمعون الخميس في بروكسل لمناقشة اجراءات ضمان عدم انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الحكومة الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من ألف
منذ 32 mins
11 February، 2020
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