الحكومة الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من ألف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2020 - 01:20

الحكومة الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من ألف

منذ 32 mins 11 February، 2020
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