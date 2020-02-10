المجذوب: قرار التدريس غداً يعود لمديري المؤسسات التربوية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 22:48

المجذوب: قرار التدريس غداً يعود لمديري المؤسسات التربوية

منذ 2 ساعة 10 February، 2020
طارق المجذوب وزير التربية
لبنان

أصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، البيان الآتي: “نتيجة للظروف المناخية التي يتأثر بها لبنان، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث طبقة من الجليد في عدد من المناطق اللبنانية، وما يمكن أن يرافقها من حوادث وإقفال للطرق، يترك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب لمديري المدارس والثانويات والمعاهد تقدير أوضاع المناطق المحيطة بمؤسساتهم، واتخاذ القرار بالتعطيل يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 11/2/2020، أو فتح أبواب مدارسهم والاستمرار بالتدريس”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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