المجذوب: قرار التدريس غداً يعود لمديري المؤسسات التربوية

أصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، البيان الآتي: “نتيجة للظروف المناخية التي يتأثر بها لبنان، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث طبقة من الجليد في عدد من المناطق اللبنانية، وما يمكن أن يرافقها من حوادث وإقفال للطرق، يترك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب لمديري المدارس والثانويات والمعاهد تقدير أوضاع المناطق المحيطة بمؤسساتهم، واتخاذ القرار بالتعطيل يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 11/2/2020، أو فتح أبواب مدارسهم والاستمرار بالتدريس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام