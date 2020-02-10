اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 22:48

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

منذ 2 ساعة 10 February، 2020
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