التحكم المروري : نطلب من السائقين الانتباه بسبب تكون طبقة من الجليد على طريق عام #المصنع #راشيا #حاصبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 22:48

التحكم المروري : نطلب من السائقين الانتباه بسبب تكون طبقة من الجليد على طريق عام #المصنع #راشيا #حاصبيا

منذ 3 ساعة 10 February، 2020
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