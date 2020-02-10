وزير التربية: نتيجة للظروف المناخية والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث طبقة من الجليد وما يمكن أن يرافقها من حوادث يُترك لمديري المدارس تقدير أوضاع المناطق واتخاذ قرار التعطيل غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 22:48

وزير التربية: نتيجة للظروف المناخية والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث طبقة من الجليد وما يمكن أن يرافقها من حوادث يُترك لمديري المدارس تقدير أوضاع المناطق واتخاذ قرار التعطيل غداً

منذ 3 ساعة 10 February، 2020
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