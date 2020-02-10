وقفة في مخيم الرشيدية بصور رفضا لـ”صفقة القرن” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 20:00

وقفة في مخيم الرشيدية بصور رفضا لـ”صفقة القرن”

منذ 1 ساعة 10 February، 2020
وقفة في الرشيدية
لبنان

نظم “الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية” الاثنين وقفة احتجاجية في مخيم الرشيدية في مدينة صور الجنوبية رفضا لـ”صفقة القرن” الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي وجهت التحية للشهداء، الذين استشهدوا من أجل فلسطين، واكدت على “رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن ويلعنها الشرفاء ويحضنها العملاء من بعض الحكومات العربية والحكومات الغربية خوفا من شيطان العالم ترامب”.

ودعت الكلمات “الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني المباشر والحاقد على الوجود الفلسطيني والمسارعة إلى أخذ المبادرة وإعداد العدة وتعبئة الشارع الفلسطيني وشحنه وطنيا وتعميم الوعي السياسي حول إبعاد هذا المخطط الاستعماري ومخاطره على القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى المحيط الإسلامي المسيحي في المنطقة العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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